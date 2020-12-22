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    Hande Erçel makyajsız

    Hande Erçel, göğüs dekolteli elbisesiyle herkesin beğenisini topladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2020 - 07:16
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    Hande Erçel makyajsız

    ABD merkezli internet sitesi 'Top Beauty World 2020'nin 'En Güzel 100 Kadın'ı listesinde ilk sırada yer alan Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

    ÇOK BEĞENİLDİ

    Instagram hesabında 17.8 milyon takipçisi olan Hande Erçel, kırmızı dekolteli elbisesiyle verdiği pozu Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

    Makyajsız halini paylaşan ancak giydiği dekolteli elbisesiyle hayranlarını büyüleyen Erçel'e beğeni yağdı.

    MURAT DALKILIÇ SİLDİ

    Kısa süre önce eski erkek arkadaşı Murat Dalkılıç tarafından takipten çıkarılan Erçel'in bu paylaşımı nispet olarak da yorumlandı.

    Hande Erçel makyajsız #1

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