Hande Erçel, Murat Akdoğan'la aşk yaşıyor iddiası

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in özel hayatında ikinci Murat dönemi başladı.

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel'in, şarkıcı Murat Dalkılıç ile uzun soluklu ilişkisini bitirdikten sonra Kerem Bürsin'le aşk yaşamaya başladığı söyleniyordu.

YİNE MURAT

İddiaya göre Hande Erçel'in özel hayatında ikinci Murat dönemi başladı. Erçel, bundan bir ay önce Murat Akdoğan isimli genç bir iş adamıyla aşk yaşamaya başladı.

INSTAGRAM'DA TAKİP EDİYOR

Çok zengin bir ailenin oğlu olduğu öğrenilen Akdoğan'la ilişkisini gizli tutmaya çok dikkat eden güzel oyuncunun, genç iş adamını Instagram'da takip ediyor olması da dedikoduları alevlendirdi.