Hande Erçel, New York'ta

Ünlü oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti.

Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel, Instagram paylaşımları ile dikkati çekiyor.

KEREM ATEŞ ATTI

Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde ABD'ye gitti. Erçel, New York'ta çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı. Erçel'in New York pozlarına, sevgilisi Kerem Bürsin de ateş emojisiyle yorum yaptı.

3 MİLYON BEĞENİ

Instagram'da 25 milyon takipçisi olan Hande Erçel'in paylaşıma saatler içinde 3 milyona yakın beğeni geldi.