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    Hande Erçel, Sitare Akbaş'ı sildi

    Oyuncu Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'la aşk yaşamaya başlayan yakın arkadaşı Sitare Akbaş'ı sosyal medyadan sildi. Akbaş da Erçel’e, takipten çıkarak karşılık verdi.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2021 - 14:02
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 14:08
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    Hande Erçel, Sitare Akbaş'ı sildi

    “Sen Çal Kapımı” adlı dizide birlikte rol alan Hande Erçel ile Sitare Akbaş arasında ipler koptu.

    İkili, yakın arkadaşlıklarını bitirdi.

    AŞK GÖRÜNTÜLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

    Bunun nedeni olarak ise Sitare Akbaş’ın, Hande Erçel’in eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile yeni bir ilişkiye başlaması gösterildi.

    Çiftin ilişkisinin evlilik yolunda ilerlediği öne sürülürken; aşk görüntülerinin yayınlanmasının ardından Hande Erçel, Akbaş’ı hemen takipten çıktı.

    SİTARE DE SİLDİ

    Şu sıralar Bodrum'da sevgilisi Kerem Bürsin ile birlikte tatil yapan güzel oyuncunun bu hamlesini gören Akbaş da hemen arkadaşını sildi.

    Hande Erçel, Sitare Akbaş ı sildi #1

    Hande Erçel, Sitare Akbaş ı sildi #2

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