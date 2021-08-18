Hande Erçel: Tatile ihtiyacım vardı

Bodrum'da tatil yapan güzel oyuncu Hande Erçel, kusursuz fiziğiyle ilgili konuştu.

Kız arkadaşlarıyla Bodrum tatiline devam eden Hande Erçel, önceki gün kaldığı otelde görüntülendi. Tatil fotoğrafları çok konuşulan Erçel, fit görüntüsünün sırrını verdi.

"EĞLENCELİ GEÇİYOR"

Yedi yıldır hiç dinlenmeden çalıştığını söyleyen Erçel, "Tatil yapıyorum, bayağı eğlenceli geçiyor. 58 hafta yoğundum, geçen haftaların belki 15 günü falan boştu.

Altı gün Maldivler yaptım onun öncesinde yedi senedir aralıksız çalışıyorum. Bu defa 1-2 ay dinlenmek istiyorum." dedi.

Gelen teklifler sorulunca oyuncu, "Güzel bir proje gelirse ben hayatta durmam. Ben bunu yapmalıyım dediğim iş olursa durmam. Henüz öyle bir şey gelmedi." diye cevap verdi.

"İNŞALLAH OYNAMADIĞIM SAHNELER GELİR"

Oyuncu, "Türkan Şoray kanunları vardı, sizin böyle şeyleriniz yok mu?" sorusuna, "Türkan Şoray olsam evet, kanun koyarım ama yok. Hiç öyle bir şeyim yok. Umarım öyle oynamaya doyamadığım sahneler de gelir." cevabını verdi.

"YEMEME DİKKAT ETMİYORUM"

Bikinili görüntüleriyle alakalı sorulan sorulara ise Erçel, "Çok spor yapıyorum ama yememe çok dikkat etmiyorum. Sadece günlük sporunu yaparsan akşam yemezsen sorun yok." yanıtını verdi.



