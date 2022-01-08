Euro
15.7253
0.52%
Dolar
13.8064
-0.26%
Altın
797.3070
0.47%
Borsa
2,033.32
1.28%
Bitcoin
591.826
0.73%
BTXN Coin
33.99
5.55%
10ºC
İstanbul
Bulutlu 10 C

    Hande Erçel, Türkiye’nin en şık kadını seçildi

    Rusya’nın önde gelen dergilerinden biri Hande Erçel’i 2021 yılının en şık kadınları arasında gösterdi. Listede Hailey Bieber, Kendall Jenner gibi isimler de bulunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.01.2022 - 09:27
    • Güncelleme : 08.01.2022 - 09:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hande Erçel, Türkiye’nin en şık kadını seçildi

    Şu sıralar sevgilisi Kerem Bürsin ile birlikte evinde karantinada güzel oyuncu Hande Erçel, yine magazin gündemine bomba gibi düştü.

    Erçel, Rusya’nın ElleGirl dergisinde 2021 yılının en şık kadınları arasına girdi.

    TÜRKİYE’DEN SADECE HANDE VAR

    Dünyaca ünlü oyuncuların yer aldığı o listeye, Türkiye’den sadece Hande Erçel dahil olabildi.

    Modayı yakından takip eden isimlerin listede yer almaması ise dikkatlerden kaçmadı.

    LİSTEDE KİMLER YOK KİMLER

    Derginin listesinde Hailey Bieber, Kendall Jenner, Dua Lipa, Bella Hadid, Zendaya, HoYeon Jung gibi isimler de bulunuyor.

    Hande Erçel, Türkiye’nin en şık kadını seçildi #1

    Hande Erçel, Türkiye’nin en şık kadını seçildi #2

    Hande Erçel, Türkiye’nin en şık kadını seçildi #3

    Hande Erçel, Türkiye’nin en şık kadını seçildi #4

    Hande Erçel, Türkiye’nin en şık kadını seçildi #5

    Hande Erçel, Türkiye’nin en şık kadını seçildi #6


    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir