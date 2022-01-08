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Hande Erçel, Türkiye’nin en şık kadını seçildi

Hande Erçel, Türkiye’nin en şık kadını seçildi

Rusya’nın önde gelen dergilerinden biri Hande Erçel’i 2021 yılının en şık kadınları arasında gösterdi. Listede Hailey Bieber, Kendall Jenner gibi isimler de bulunuyor.