Hande Erçel ve Cemal Can, Cannes Film Festivali'nde bir araya geldi Cannes'a giden ve giydiği kıyafetler ile dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel, Cemal Can Canseven ile bir araya geldi. İkili, etkinliğin ardından kameralara poz verdi.

Son zamanların parlayan yıldızı Hande Erçel, Cannes'a gitti. Tarzı ve tavırlarıyla Cannes'a damga vuran Hande Erçel, sosyal medyada da beğeni rekoru kırdı. Bir markanın yüzü olan ve bu kapsamda Cannes'a giden Hande, diğer ünlü Türk isimlerle de bir araya geldi. Hande ve Cemal Can bir arada Hande Erçel ve Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, Cannes'da buluştu. Mor elbisesi ile güzelliğini konuşturan Hande, Cemal Can ile kameralara poz verdi. İkilinin hayranları bu buluşmadan da oldukça memnun kaldı.