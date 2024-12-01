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Haber Merkezi

Hande Erçel, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bazen oyunculuklarıyla eleştiri alan Erçel, en fazla ise aşk hayatıyla konuşuluyor.

Sabancı Ailesi'ne gelin gitmeye hazırlanan Hande Erçel, Hakan Sabancı ile olan ilişkisinde ikinci yılı tamamladıklarını belirtti.

Uzun süredir iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Erçel, sosyal medya hesabında romantik bir paylaşım yaptı.

ROMANTİK DANS

Başrollerini Barış Arduç ile paylaştığı "Rüzgara Bırak" adlı filmle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Hande Erçel, Hakan Sabancı ile dans ettikleri anları paylaştı.

"İKİ YIL OLDU"

Erçel paylaşımına "Dansımıza başlayalı iki yıl oldu. İyi ki varsın oyun arkadaşım" notunu düştü.

Oyuncu Hande Erçel, daha önce de bir dergiye verdiği röportajda; ilişkide saygının çok önemli olduğunu vurgulamıştı.