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    Hande Erçel'den duygusal paylaşım

    Hande Erçel, 2019 yılında kaybettiği annesinin doğum gününü kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2021 - 14:26
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 14:28
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    Hande Erçel'den duygusal paylaşım

    Başarılı oyuncu Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel, mücadele ettiği hastalığa yenilerek 2019 yılında hayatını kaybetmişti.

    Bugün annesi Aylin Erçel'in doğum günü olan ünlü oyuncu, bu özel günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı.

    Hande Erçel, fotoğrafın altına şu notu düştü:

    "ÇOK GÜZELSİN ANNE"

    "Hala o küçük kız çocuğusun sen. Benim içimde hissettiğim bütün aykırılıklarsın, heyecansın. Gitgide sana benziyorum farkındayım, bunu çok seviyorum.. Ve çok güzelsin Anne.. Yeni yaşın sonsuz denizlerde yüzerek geçsin "

    Hande Erçel den duygusal paylaşım #1

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