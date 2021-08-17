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    Hande Erçel'den iddialı kıyafet

    Sevgilisi Kerem Bürsin'siz tatile çıkan Hande Erçel, dün akşam bir doğum günü partisine katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2021 - 07:52
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 13:09
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    Hande Erçel'den iddialı kıyafet

    Oyuncu Hande Erçel, başrolü sevgilisi Kerem Bürsin ile paylaştığı 'Sen Çal Kapımı' dizisinin final yapmasının ardından kız arkadaşlarıyla birlikte tatile çıktı.

    KEREM'SİZ TATİL

    Sabah arkadaşlarıyla denize girip eğlenen Hande Erçel, akşam da arkadaşlarıyla dışarıya çıkıyor. Dün akşam da bir mekana giden güzel oyuncu,  Make Up artisti yakın arkadaşı Serhat Şen'in doğum gününe katıldı.

    KIRMIZILI HANDE

    Partiye güzelliğiyle damga vuran Erçel, iddialı kıyafetiyle tüm bakışları üzerine topladı. Gecede bol bol fotoğraf çektiren oyuncu, karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

    Erçel'in fotoğrafları çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

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