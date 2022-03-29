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    Hande Erçel'den mini etekli poz

    Kerem Bürsin ile ayrılık kararı aldıktan sonra gündemden düşen Hande Erçel, Instagram paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2022 - 13:04
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 13:36
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    Hande Erçel'den mini etekli poz

    En son Sen Çal Kapımı dizisiyle ekranda olan Hande Erçel, şu sıralar en çok konuşulan oyunculardan.  Ünlü markaların peşinde koştuğu Erçel, sosyal medya hesabından sık sık fotoğraflarını yayınlıyor.

    Erçel, son olarak beyaz eteğinin üzerine giydiği ip askılı bluzuyla verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem olurken Erçel iltifat yağmuruna tutuldu.

    EN UCUZU ETEK

    Süper minisi ve yarım bluzuyla dikkat çeken Hande Erçel'in kombininin fiyatı ise şaşırttı. Erçel'in sadece bluzu 12 bin 200 TL idi. Çantası 24 bin TL olan Erçel'in minisi ise 399 TL idi.

    Hande Erçel den mini etekli poz #1

    Hande Erçel den mini etekli poz #2


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