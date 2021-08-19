Hande Erçel'den Serenay Sarıkaya hamlesi

Hande Erçel, Serenay Sarıkaya ile karşılaştırılmasından rahatsız oldu.

Ünlü oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Kerem Bürsin ile başrolünü paylaştığı 'Sen Çal Kapımı' dizisinin final yapmasının ardından geçtiğimiz günlerde kız arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'a gitmişti.

Kırmızı bir mayokini ve kot şortu ile objektif karşısında poz veren Erçel, fotoğraflarını da hayranlarıyla paylaşmıştı.

Hande Erçel'in ardından Kerem Bürsin'in 2019 yılında ayrıldığı oyuncu Serenay Sarıkaya da aynı renkte bir bikiniyle çekildiği kareleri Instagram hesabından yayınlamıştı.

"HANDE, SERENAY'IN TAKLİDİ GİBİ"

İkilinin peş peşe gelen paylaşımları, hayranlarını harekete geçirdi. Sosyal medya kullanıcılarının, "Hande Erçel, Serenay Sarıkaya'nın taklidi gibi", "Serenay gerçek kırmızı nasıl giyilir görsünler demiş gibi, body faciasından sonra" gibi yorumları tartışma yarattı.

Bu gelişmelerin ardından Hande Erçel, Serenay Sarıkaya ile kıyaslanmaktan rahatsız oldu ve 3.3 milyon beğeni alan fotoğraflarını kaldırdı.

HANDE RESTİ ÇEKTİ

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Bürsin, 2016 yılında birlikte gittikleri tatilden çekilen bir karesinde etiketli olan eski sevgilisi Sarıkaya'nın etiketini neredeyse 5 yıl sonra kaldırmıştı. Aşk yaşadığı iddia edilen Bürsin'in isminin sürekli Sarıkaya ile anılmasından rahatsız olan Erçel, yakışıklı oyuncuya resti çekmişti.

Kerem Bürsin ise, Erçel'in uyarısının ardından hiç düşünmeden fotoğraftaki Serenay etiketini kaldırıp, eski aşkını tarihe gömmüştü.