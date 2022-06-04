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    Hande Erçel’den sosyal medyayı sallayan poz

    Son zamanların dikkat çeken ismi Hande Erçel, son pozuyla 1,5 milyondan fazla beğeni aldı.
    • Haber Merkezi
    • 04.06.2022 - 17:08
    • Güncelleme : 04.06.2022 - 17:23
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    Hande Erçel’den sosyal medyayı sallayan poz

    Şu sıralar aradığı mutluluğu meslektaşı Kaan Yıldırım’da bulan ve mutlu bir ilişki yürüten oyuncu Hande Erçel, son paylaşımı ile büyük beğeni topladı.

    Instagram’da 28 milyonu aşan takipçi sayısı ile Türkiye’nin en çok aranan isimleri arasında yer alan oyuncu, son olarak katıldığı ödül töreninde gözleri kamaştırmıştı.

    1,5 milyondan fazla beğeni aldı

    Dünyaca ünlü bir markanın mor renkli elbisesi ile boy gösteren Erçel, bu kez bikini üzerine giydiği pelüşle dikkat çekti.

    Fotoğrafını sayfasına yükledikten kısa süre sonra binlerce yorum alan Erçel’in bu karesi, 1,5 milyondan fazla beğeni aldı.

    Hande Erçel’in paylaşımı, sosyal medyayı adeta salladı.

    Hande Erçel’den sosyal medyayı sallayan poz #1

    "Tek bir kusurun yok"

    Bazı kullanıcılar güzel oyuncu için şu yorumları yaptı:

    "Çok güzelsin", "Şahane yine", "Seksi ve güzel kadın", "Seninki geliyor doğal davran", "Bu dünyadan değil", "Çok iyi Türkçe konuşamıyorum ama seni seviyorum", "Tek bir kusurun yok", "Yine yangınlar, yine Hande Erçel."


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