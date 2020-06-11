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    Hande Erçel'e karantina yaradı

    Oyuncu Hande Erçel, Instagram hesabından yeni paylaşımlarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 11.06.2020 - 11:46
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    Hande Erçel'e karantina yaradı

    Koronavirüs karantinasını sevgilisi Murat Dalkılıç ile geçiren ünlü oyuncu Hande Erçel, şimdi yeni bir diziye başlıyor.

    Karantina döneminden oldukça formda çıkan Hande Erçel, düzgün fiziğiyle dikkat çekmeye başladı. Erçel'in beğeni yağan fotoğraflarında, karın kasları da dikkat çekti.

    REKLAMDAN KAZANDI

    Bir giyim firmasının da yüzü olan Erçel. yeni koleksiyon tanıtımı için 750 bin TL aldı.

    Fotoğraf çekimleri, Mimar Sinan Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi’nde gerçekleşti. Hande Erçel, son iki reklam anlaşmasından 1 milyon 550 bin TL almıştı.

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