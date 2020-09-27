Hande Erçel’in ‘bazlama surat’ davasında karar çıktı

Sosyal medyada fotoğrafının paylaşıp “Bazlama surat” diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç’a 15 bin TL’lik manevi tazminat davası açan oyuncuya mahkemeden kötü haber geldi.

Oyuncu Hande Erçel, sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç’ın geçen yıl sosyal medyada kendisinin fotoğraflarını paylaşıp, “bazlama surat” diye yorum yapması üzerine hukuk savaşı başlatmıştı.

Kılınç hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan Erçel, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne de başvurarak, 15 bin TL’lik manevi tazminat davası açmıştı.

Erçel’in davası, karara bağlandı.

TAZMİNAT DAVASI REDDEDİLDİ

Tazminat davasının karar duruşmasında Hande Erçel’in avukatı, müvekkilinin kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunun sabit olduğunu belirterek davanın kabulü yönünde karar verilmesini istedi.

Kılınç’ın avukatı ise davanın reddini talep etti. Mahkeme, Erçel’in açtığı tazminat davasının reddine karar verdi.

“YÜZ GÜZELLİĞİNE ESPRİLİ TEŞBİHTE BULUNULMUŞTUR”

Fenomen Lütfü Alp Kılınç, avukatı tarafından yapılan karar açıklamasını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Müvekkilim doğduğu, büyüdüğü yöre itibarıyla Anadolu’nun bağrından kopmuş biri olup bazlama ekmeğinin çok sevilen bolca tüketilen bir ekmek türü, yani bir nimet olmasından ötürü Sn. Hande Erçel ile ilgili olarak ‘bazlama surat’ ifadesini kullanmıştır. Bu ifade asla hakaret amaçlı kullanılmamış olup Sn. Hande Erçel’in herkesçe malum olan yüz güzelliğine esprili bir şekilde teşbihte bulunulmuştur.”

CEZA DAVASI

Erçel, savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde ise Kılınç’ın fiziksel özelliklerini aşağıladığını, çektiği videolarda kendisiyle dalga geçtiğini öne sürerek cezalandırılmasını istemişti.

Erçel, ayrıca yapılan paylaşımların kişilik haklarını ihlal ettiğini belirterek Kılınç’ın içeriklerine erişim yasağı konulmasını da talep etmişti.