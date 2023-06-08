Hande Erçel'in Cannes paylaşımı Ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabından geçtiğimiz haftalarda gittiği Cannes Film Festivali'nde çekilen fotoğraflarını paylaştı.

ensonhaber.com

Sosyetik çapkın iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı ortaya çıkan oyuncu Hande Erçel, önceki haftalarda katıldığı bir düğünde sevgilisinin ailesiyle tanışmıştı. İlişkinin ciddileşmesi sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Sosyal medya hesabında 30.7 milyon takipçisi bulunan Erçel, son olarak geçtiğimiz haftalarda Cannes Film Festivali'nde giydiği mor elbisesiyle yeni pozlarını hayranlarıyla paylaştı.

"Özledik bence"

Peş peşe yayınladığı pozlarına, "Özledik bence, sizce?" notunu yazarak mor kalp emojisi ekleyen ünlü isim, kısa sürede 2 milyona yakın beğeniye ulaştı.

Takipçileri, güzel oyuncun gönderisine yorum ve beğeni yağdırdı. Hayranları, Erçel'i prenseslere benzetti.