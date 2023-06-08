Hande Erçel'in Cannes paylaşımı
ensonhaber.com

Sosyetik çapkın iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Hande Erçel, önceki haftalarda katıldığı bir düğünde sevgilisinin ailesiyle tanışmıştı. İlişkinin ciddileşmesi sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Sosyal medya hesabında 30.7 milyon takipçisi bulunan Erçel, son olarak geçtiğimiz haftalarda Film Festivali'nde giydiği mor elbisesiyle yeni pozlarını hayranlarıyla paylaştı.

"Özledik bence"

Peş peşe yayınladığı pozlarına, "Özledik bence, sizce?" notunu yazarak mor kalp emojisi ekleyen ünlü isim, kısa sürede 2 milyona yakın beğeniye ulaştı.

Hande Erçel'in Cannes paylaşımı

Takipçileri, güzel oyuncun gönderisine yorum ve beğeni yağdırdı. Hayranları, Erçel'i prenseslere benzetti.