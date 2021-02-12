Hande Erçel'in duş sonrası paylaşımı

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in duş sonrası ıslak saçlı paylaşımı olay yarattı

Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine hayat veren Hande Erçel, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

En son Kerem Bürsin ile olan jakuzi sahnesiyle gündeme gelen Erçel, bu kez duş sonrası paylaşımı ile gündem oldu.

"ÇAKIL UYANDI"

Sosyal medya hesabı Instagram'dan yeğeniyle birlikte duştan çıktıktan sonraki halini paylaşan güzel oyuncu, fotoğrafına "Çakıl uyandı nerdesin?" notunu ekledi.

Kısa süre içinde milyonlarca beğeni alan Hande Erçel'in paylaşımına rol arkadaşı Kerem Bürsin de ateş emojisiyle yorum yaptı.