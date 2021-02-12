Euro
8.5275
-0.12%
Dolar
7.0313
0.08%
Altın
412.02
-0.11%
Borsa
1.546
0%
Bitcoin
331.900
4.33%
EXEN Coin
17.97
-0.11%
8ºC
İstanbul
Yağmur 8 C

    Hande Erçel'in duş sonrası paylaşımı

    Ünlü oyuncu Hande Erçel'in duş sonrası ıslak saçlı paylaşımı olay yarattı
    • Haber Merkezi
    • 12.02.2021 - 07:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hande Erçel'in duş sonrası paylaşımı

    Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine hayat veren Hande Erçel, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

    En son Kerem Bürsin ile olan jakuzi sahnesiyle gündeme gelen Erçel, bu kez duş sonrası paylaşımı ile gündem oldu.

    "ÇAKIL UYANDI"

    Sosyal medya hesabı Instagram'dan yeğeniyle birlikte duştan çıktıktan sonraki halini paylaşan güzel oyuncu, fotoğrafına "Çakıl uyandı nerdesin?" notunu ekledi.

    Kısa süre içinde milyonlarca beğeni alan Hande Erçel'in paylaşımına rol arkadaşı Kerem Bürsin de ateş emojisiyle yorum yaptı.

    Hande Erçel in duş sonrası paylaşımı #1

    Hande Erçel in duş sonrası paylaşımı #2

    Hande Erçel in duş sonrası paylaşımı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir