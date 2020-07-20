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- Hande Erçel'in öpüşme sahnesi gündem oldu
Hande Erçel'in öpüşme sahnesi gündem oldu
Hande Erçel ile Kerem Bürsin, yeni dizilerinin çekimleri için tutkulu bir şekilde öpüştü.
- Haber Merkezi
- 20.07.2020 - 06:51
Popçu Murat Dalkılıç ile ilişkine son verdiğini açıklayan Hande Erçel’in rol aldığı ‘Sen Çal Kapımı’ dizisindeki damga vuran öpüşme sahnesinin çekim arkası görüntüleri ortaya çıktı.
FİGÜRANLAR ŞAŞIRDI
Yayınlanan çok kısa sahnenin perde arkasında çekimin dakikalarca sürmesi rol alan figüranların bile şaşırmasına neden oldu.
MURAT, KEREM'DEN RAHATSIZ OLDU
Fan sayfalarında dolaşan bu görüntülerin ayrılığı getirdiği iddia edildi.