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    Hande Erçel'in öpüşme sahnesi gündem oldu

    Hande Erçel ile Kerem Bürsin, yeni dizilerinin çekimleri için tutkulu bir şekilde öpüştü.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2020 - 06:51
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    Hande Erçel'in öpüşme sahnesi gündem oldu

    Popçu Murat Dalkılıç ile ilişkine son verdiğini açıklayan Hande Erçel’in rol aldığı ‘Sen Çal Kapımı’ dizisindeki damga vuran öpüşme sahnesinin çekim arkası görüntüleri ortaya çıktı.

    FİGÜRANLAR ŞAŞIRDI

    Yayınlanan çok kısa sahnenin perde arkasında çekimin dakikalarca sürmesi rol alan figüranların bile şaşırmasına neden oldu.

    MURAT, KEREM'DEN RAHATSIZ OLDU

    Fan sayfalarında dolaşan bu görüntülerin ayrılığı getirdiği iddia edildi.

    Hande Erçel'in öpüşme sahnesi gündem oldu #1

    Hande Erçel'in öpüşme sahnesi gündem oldu #2

    Hande Erçel'in öpüşme sahnesi gündem oldu #3

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