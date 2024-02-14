Hande Erçel'in Sevgililer Günü paylaşımı! "Benim aşkım" Son dönemde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Hande Erçel, sosyal medyadan Sevgililer Günü paylaşımı yapmayı ihmal etmedi.

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Cemiyet hayatında büyük ses getiren Hakan Sabancı ve Hande Erçel ilişkisi, gündemden düşmüyor.

Aşkı Hakan Sabancı’da bulan her fırsatta sevgilisiyle tatile çıkan Erçel, Sevgililer Günü için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Sosyetik sevgilisine olan aşkını Instagram hesabından haykıran Erçel, gündem oldu.

"Benim aşkım"

Evlenip sosyeteye hızlı bir giriş yapacağı konuşulan Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile olan karelerini paylaşıp; "Benim aşkım" notunu düştü.

Erçel'in paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü.