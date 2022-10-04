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Hande Sarıoğlu deri pantolonuyla poz verdi

Hande Sarıoğlu deri pantolonuyla poz verdi

Şu sıralar her yaptığı olay olan ünlü isimlerden biri olan Hande Sarıoğlu, katıldığı bir etkinlik için deri dar pantolon ve sırtı açık bir büstiyer tercih etti.