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    Hande Sarıoğlu deri pantolonuyla poz verdi

    Şu sıralar her yaptığı olay olan ünlü isimlerden biri olan Hande Sarıoğlu, katıldığı bir etkinlik için deri dar pantolon ve sırtı açık bir büstiyer tercih etti.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2022 - 09:37
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 10:21
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    Hande Sarıoğlu deri pantolonuyla poz verdi

    Ünlü spiker Hande Sarıoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

    Cesur paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettiren Hande Sarıoğlu, dün akşam bir etkinliğe katıldı. Davet için deri dar pantolon ve sırtı açık bir büstiyer tercih eden Sarıoğlu, pozlarını paylaşınca sosyal medya yıkıldı.

    "Çelik yeleklerinizi giyin"

    Güzel sunucu, paylaşımına "Ben yine ateş ediyorum, çelik yeleklerinizi giyip izleyin arkadaşlar." yazdı.

    "Yakıyorsun"

    Hande Sarıoğlu'na "Ateş etmek ne kelime, yakıyorsun." yorumları yağdı.

    Hande Sarıoğlu deri pantolonuyla poz verdi #1

    Hande Sarıoğlu deri pantolonuyla poz verdi #2

    Hande Sarıoğlu deri pantolonuyla poz verdi #3

    Hande Sarıoğlu deri pantolonuyla poz verdi #4


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