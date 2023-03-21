Hande Sarıoğlu, kendisini eleştiren Yeliz Yeşilmen'e cevap verdi Yeliz Yeşilmen ile spiker Hande Sarıoğlu canlı yayında fena kapıştı.

Şarkıcı ve oyunucu Yeliz Yeşilmen, sosyal medya hesabından spiker Hande Sarıoğlu'nu hedef aldı.

Güzel spikeri ekranda gören Yeşilmen, Hande Sarıoğlu hakkında "Hoşsun ama boşsun" dedi.

Yeşilmen konuşmasında şunları da söyledi:

"Aklın fikrin dansta"

"Haber spikeriymiş hoş da bir bayan özellikle kalçaları... Sanırım kovulmuştu dans ettiği için kız hala aklın fikrin dansta mı bacım"

"Evli adamlarla birlikte olan kadın"

Hande Sarıoğlu'nun yanıtı ise bir hayli sert oldu. 2. Sayfa'nın bugünkü canlı yayınına konuk olan Hande Sarıoğlu şunları söyledi: