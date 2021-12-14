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- Hande Sarıoğlu, oryantal dans kursuna başladı
Hande Sarıoğlu, oryantal dans kursuna başladı
Oryantal dans videosu nedeniyle işinden olan spiker Hande Sarıoğlu, tutkusundan vazgeçmiyor. Oryantal dans kursuna başladığını duyuran Sarıoğlu "Durmamı mı bekliyordunuz, geç bile kaldım" dedi.
- Haber Merkezi
- 14.12.2021 - 19:18
- Güncelleme : 14.12.2021 - 19:20
Oryantal paylaşımı yüzünden işinden kovulan spiker Hande Sarıoğlu, durmuyor..
Sarıoğlu, sosyal medya hesabından oryantal dans kursuna başladığını duyurdu.
"Oryantalle keşişen yollarımızı bir adım ileriye taşıdık" diyen Hande Sarıoğlu Didem Kınalı'dan eğitim almaya başladı.
"DURMAMI MI BEKLİYORDUNUZ? GEÇ BİLE KALDIM"
Dans dersinden paylaşım yapan ünlü spiker "Durmamı mı bekliyordunuz? Geç bile kaldım. Veriyorum odunu yansın" dedi.
Hande Sarıoğlu, oryantal dans kursuna başladı VİDEO
SURVIVOR ESKİ YARIŞMACISIYLA DANS DERSİ
Hande Sarıoğlu dans dersinde Survivor ile ünlenen yaptırdığı burun estetiğiyle dikkat çeken Aleyna Kalaycıoğlu ile beraberdi.
Sarıoğlu beraber pozlarını paylaşıp "Oryantal team" notunu düşmeyi de ihmal etmedi.