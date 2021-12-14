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Hande Sarıoğlu, oryantal dans kursuna başladı

Hande Sarıoğlu, oryantal dans kursuna başladı

Oryantal dans videosu nedeniyle işinden olan spiker Hande Sarıoğlu, tutkusundan vazgeçmiyor. Oryantal dans kursuna başladığını duyuran Sarıoğlu "Durmamı mı bekliyordunuz, geç bile kaldım" dedi.