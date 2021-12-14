Euro
16.2224
3.88%
Dolar
14.3832
3.98%
Altın
819.94
3.16%
Borsa
2.158
2.68%
Bitcoin
686.571
0.28%
BTXN Coin
40.30
0.75%
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    Hande Sarıoğlu, oryantal dans kursuna başladı

    Oryantal dans videosu nedeniyle işinden olan spiker Hande Sarıoğlu, tutkusundan vazgeçmiyor. Oryantal dans kursuna başladığını duyuran Sarıoğlu "Durmamı mı bekliyordunuz, geç bile kaldım" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2021 - 19:18
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 19:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hande Sarıoğlu, oryantal dans kursuna başladı

    Oryantal paylaşımı yüzünden işinden kovulan spiker Hande Sarıoğlu, durmuyor..

    Sarıoğlu, sosyal medya hesabından oryantal dans kursuna başladığını duyurdu.

    "Oryantalle keşişen yollarımızı bir adım ileriye taşıdık" diyen Hande Sarıoğlu Didem Kınalı'dan eğitim almaya başladı.

    "DURMAMI MI BEKLİYORDUNUZ? GEÇ BİLE KALDIM"

    Dans dersinden paylaşım yapan ünlü spiker "Durmamı mı bekliyordunuz? Geç bile kaldım. Veriyorum odunu yansın" dedi.

    Hande Sarıoğlu, oryantal dans kursuna başladı VİDEO

    SURVIVOR ESKİ YARIŞMACISIYLA DANS DERSİ

    Hande Sarıoğlu dans dersinde Survivor ile ünlenen yaptırdığı burun estetiğiyle dikkat çeken Aleyna Kalaycıoğlu ile beraberdi.

    Sarıoğlu beraber pozlarını paylaşıp "Oryantal team" notunu düşmeyi de ihmal etmedi.

    Hande Sarıoğlu, oryantal dans kursuna başladı #1

    Hande Sarıoğlu, oryantal dans kursuna başladı #2

    Hande Sarıoğlu, oryantal dans kursuna başladı #3

    Hande Sarıoğlu, oryantal dans kursuna başladı #4

    Hande Sarıoğlu, oryantal dans kursuna başladı #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir