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- Hande Sarıoğlu, takipçisine sinirlendi
Hande Sarıoğlu, takipçisine sinirlendi
Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu kovulduğunu söyleyen takipçisine sert çıktı.
- Haber Merkezi
- 07.07.2022 - 14:42
Sosyal medya hesabından yayınladığı oryantal videosundan sonra çalıştığı kanaldan tepki gören Hande Sarıoğlu istifa ettiğini açıklamıştı.
Çalıştığı kurumdan savunma istenmesi ünlü spikeri kızdırmıştı. İşinden ayrıldıktan sonra Youtube üzerinden farklı programlar yapan ve zaman zaman paylaşımlarıyla gündeme gelen Hande Sarıoğlu takipçisine verdiği yanıtla gündem oldu.
"Mal değneği"
Hande Sarıoğlu bir takipçisinin kovulduğunu söylemesi üzerine ağzını bozdu. Sarıoğlu takipçisine "Mal değneği, anca ne yazarlarsa inan, koyun sürüsü" diyerek kızdı.