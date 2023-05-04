Hande Sarıoğlu'ndan iddialı tarz Sosyal medyayı aktif kullanan Hande Sarıoğlu, göğüs dekolteli tarzıyla verdiği pozları yayınladı.

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Spor spikerliği yaptığı dönem oryantal yaptığı olay yaratan ve işinden olan Hande Sarıoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Son dönemde Icardi'ye göndermeli pozlarıyla adından söz ettiren spiker kıvrımlarını sergilediği pozlarıyla beğeni topluyor.

"Memeleri 5 sene önce yaptırdım"

Daha önce "Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" diyerek gündeme bomba gibi düşen Hande Sarıoğlu yine iddialı bir dekolte tercih etti.

Yelek ve ceket kombiniyle bol bol poz veren güzel spikerin dekoltesine beğeni yağdı.

"Hanımağa"

Sarıoğlu yayınladığı karelere "Hanımağa" notunu düştü.