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    Hande Sarıoğlu'ndan kalça dansı

    Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Hande Sarıoğlu, deri taytını giyip kalça dansı yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2022 - 14:18
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 14:55
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    Hande Sarıoğlu'ndan kalça dansı

    Ünlü spiker Hande Sarıoğlu, her paylaşımıyla olay olmaya devam ediyor.

    Derbi tarzı

    "Deri taytı geçen davette giydim, çok sevildi. Herkes Catwoman olmuşsun dedi." diyen Sarıoğlu, derbiye giderken de deri tayt tercih etti.

    Deri taytıyla araba önünde kalça dansı yapan Sarıoğlu, sosyal medyayı salladı. Hande Sarıoğlu'nu görenler, "Dansın kraliçesi" yorumunda bulundu.

    Ateş etmişti

    Geçtiğimiz günlerde "Ben yine ateş ediyorum, çelik yeleklerinizi giyin." diyen Hande Sarıoğlu'nun taytlı tarzı çok beğenilmişti.

    Hande Sarıoğlu'ndan kalça dansı VİDEO

    Hande Sarıoğlu ndan kalça dansı #1


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