Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Hande Sarıoğlu, deri taytını giyip kalça dansı yaptı.

Ünlü spiker Hande Sarıoğlu, her paylaşımıyla olay olmaya devam ediyor.

Derbi tarzı

"Deri taytı geçen davette giydim, çok sevildi. Herkes Catwoman olmuşsun dedi." diyen Sarıoğlu, derbiye giderken de deri tayt tercih etti.

Deri taytıyla araba önünde kalça dansı yapan Sarıoğlu, sosyal medyayı salladı. Hande Sarıoğlu'nu görenler, "Dansın kraliçesi" yorumunda bulundu.

Ateş etmişti

Geçtiğimiz günlerde "Ben yine ateş ediyorum, çelik yeleklerinizi giyin." diyen Hande Sarıoğlu'nun taytlı tarzı çok beğenilmişti.

Hande Sarıoğlu'ndan kalça dansı VİDEO