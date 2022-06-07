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    Hande Sarıoğlu'ndan yeni paylaşım

    Giydiği spor takımla video paylaşan Hande Sarıoğlu'na beğeni yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2022 - 07:10
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    Hande Sarıoğlu'ndan yeni paylaşım

    Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam eden ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, YouTube'da yaptığı programla çok konuşuluyor. Sarıoğlu,   takipçilerinden gelen ilginç istekleri de paylaşıyor.

    Ünlü sunucu, bu defa sosyal medyada yaptığı yeni paylaşımıyla şaşırttı.

    Kaya koydu

    Instagram'da hikaye kısmında göbeği açık spor kıyafetiyle videosunu paylaşan ünlü spiker, paylaşımına ise kaya emojisi ve "İyi Pazarlar" notunu ekledi.

    Hande Sarıoğlu ndan yeni paylaşım #1

    Hande Sarıoğlu ndan yeni paylaşım #2

    Hande Sarıoğlu ndan yeni paylaşım #3

    Hande Sarıoğlu ndan yeni paylaşım #4


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