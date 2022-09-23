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    Hande Sarıoğlu'nun estetiksiz hali

    Hande Sarıoğlu, estetiksiz günlerine ait fotoğraflarla gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2022 - 07:23
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 07:28
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    Hande Sarıoğlu'nun estetiksiz hali

    Sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkan spiker Hande Sarıoğlu, şu sıralar gündemden düşmeyen ünlü isimlerden.

    "Parayı bastım yatırdım"

    Daha önce göğüslerini yaptırdığını "Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" diyerek açıklayan spiker Hande Sarıoğlu'nun estetiksiz hali ortaya çıktı.

    Hande Sarıoğlu nun estetiksiz hali #1

    "Benim alın ve göz kenarlarımda botox, dudaklarımda dolgu var" diyen Hande Sarıoğlu'nun değişimini görenler bir hayli şaşırdı.

    Hande Sarıoğlu nun estetiksiz hali #2

    "Doğal daha güzel"

    Estetiksiz hali sosyal medyada paylaşılan ünlü spikerin eski halini bazı hayranları daha çok beğendi. Sarıoğlu'nun eski halini görenler "Doğal halin çok güzelmiş" yorumları yaptı.

    Hande Sarıoğlu nun estetiksiz hali #3

    Hande Sarıoğlu nun estetiksiz hali #4

    Hande Sarıoğlu nun estetiksiz hali #5

    Hande Sarıoğlu nun estetiksiz hali #6

    Hande Sarıoğlu nun estetiksiz hali #7


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