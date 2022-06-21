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- Hande Sarıoğlu'nun pozlarına yorum yağdı
Hande Sarıoğlu'nun pozlarına yorum yağdı
Son dönemde yayınında takipçilerine külotlu çoraplarını hediye etmesiyle gündeme gelen Hande Sarıoğlu, son pozlarıyla da gündem yarattı.
- Haber Merkezi
- 21.06.2022 - 08:57
Sosyal medya fenomeni haline gelen spiker Hande Sarıoğlu yeni pozlarını paylaştı. Beyaz büstiyerle siyah taytlı kombiniyle bahçede pozlar veren ünlü spiker yine kendine hayran bıraktı.
Takipçilerine külotlu çoraplarını kurayla hediye eden Hande Sarıoğlu yeni pozlarını paylaşınca Ezgi Avcı ve Aleyna Kalaycıoğlu yorum yapmadan duramadı.
"Hisseli Harikalar Kumpanyası"
Ezgi Avcı paylaşıma "Kelebeğim" yazarken Aleyna Kalaycıoğlu ise yakın arkadaşına "Yine harikadan harikalar yaratmışsın" dedi.
Hande Sarıoğlu ise bu yoruma "Hisseli Harikalar Kumpanyası diyeceğim, yaşın yetmeyecek anasının papatyası" yanıtını verdi.