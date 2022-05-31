Hande Soral Demirci anne oldu

Oyuncu Hande Soral Demirci ile İsmail Demirci çiftinin bebekleri dünyaya geldi.

2017 yılında nikah masasına oturan Hande Soral ile İsmail Demirci'den müjdeli haber geldi. Ünlü çift, oğulları Ali'ye kavuştu

Doğum, özel bir hastanede dün saat 19.50’de gerçekleştirildi. Erkek çocuk sahibi olan çift, Ali adını verdikleri bebeklerini sağlıkla kucaklarına aldılar.

3 kilo 705 gram

Hastane yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

“Hande ve İsmail Demirci çiftinin bebeği, 52 cm ve 3 kilo 705 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz.”

"Kardeşlik muhtşem bir şey"

Kalabalık aileye sahip olmanın çok güzel olduğunu söyleyen Hande Soral, "Tek çocuklu bir anne olmak istemem. Kardeşlik muhteşem bir şey." ifadelerini kullanmıştı.