Hande Soral, evliliğini anlattı

Ünlü oyuncu Hande Soral, 2 yıldır eşinden ayrı yaşadığını anlattı.

Hande Soral, kendisi gibi oyuncu olan eşi İsmail Demirci ile rol aldıkları diziler nedeniyle uzun süredir görüşemediklerini söyledi.

"ÖZLÜYORUZ"

Bir dergiye röportaj veren güzel oyuncu, “2 yıldır başka şehirlerde yaşıyoruz. Çok zor. İlişkimize etkisi çok özlem. Ama bunun geçici bir süre olduğunu bildiğimiz için sabrediyoruz.” dedi.

"YENİYİZ DAHA"

Soral, “Evlilik zaman içinde nasıl bir değişim geçiriyor sence?” sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Bizde durumlar farklı, 3 yıldır evli olup 2 yıldır ayrı yaşıyor gibiyiz. Henüz değişmeye, evrilmeye vakit bulamadık. Yeni evli sayılırız hala.

"O KADAR UZUN ZAMANDIR AYRIYIZ Kİ"

O kadar uzun zamandır ayrıyız ki, bu aralar birlikte olduğumuz zaman uzun uzun sohbet ediyoruz. Birlikte seyretmek için beklediğimiz filmleri seyrediyoruz. Ama en çok seyahate çıkmayı seviyoruz beraber.”







