Hande Soral ile İsmail Demirci'nin oğlu Ali bir yaşında Geçtiğimiz ay oğullarının yüzünü ilk defa gösteren Hande Soral ile İsmail Demirci çifti şimdi de oğulları Ali'nin birinci yaşını kutladı.

ensonhaber.com 'Ateş Kuşları' dizisinde 'Mercan' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile evlendi. Ünlü çift, geçen yıl oğulları Ali'yi kucaklarına alarak anne-baba olmanın sevincini yaşadı. Geçtiğimiz ay oğullarının yüzünü ilk defa gösteren ünlü çift, şimdi de oğulları Ali'nin birinci yaşını kutladı. Özel bir organizasyon yapan çift, duygusal paylaşımlarda bulundu. "Her şeye bin şükür" Hande Soral, oğlunun doğduğu gün çekilen fotoğrafını, "İyi ki doğdun canım oğlum. Bana öğrettiğin, yaşattığın, hissettirdiğin her şeye bin şükür" notuyla paylaştı.