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    Hande Soral ve İsmail Demirci'nin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

    Ünlü oyuncu çift Hande Soral ve İsmail Demirci, cinsiyet partisi düzenledi.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2021 - 07:05
    • Güncelleme : 29.12.2021 - 08:34
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    Hande Soral ve İsmail Demirci'nin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

    Hande Soral, dört yıl önce kendisi gibi oyuncu İsmail Demirci ile dünyaevine girmişti. Mutlu evlilikleri devam eden ünlü çiftten müjdeli haber gelmişti.

    ERKEK

    Bebekleri olacağını duyuran çift, dün cinsiyet partisi düzenledi. Yakın arkadaşları ve ailesiyle bir parti düzenleyen çift bebeklerinin cinsiyetini açıkladı. Ünlü çiftin oğlu olacak.

    Baba yazılı şapka takan İsmail Demirci ile kamera karşısına geçen Hande Soral, elindeki ultrason görüntüsüyle bebek beklediklerini duyurmuştu.

    Hande Soral ve İsmail Demirci'nin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu ViDEO

    Hande Soral ve İsmail Demirci nin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu #1

    Hande Soral ve İsmail Demirci nin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu #2

    Hande Soral ve İsmail Demirci nin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu #3

     

    Hande Soral ve İsmail Demirci nin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu #4

    Hande Soral ve İsmail Demirci nin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu #5

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