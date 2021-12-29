Hande Soral ve İsmail Demirci'nin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Hande Soral ve İsmail Demirci'nin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Ünlü oyuncu çift Hande Soral ve İsmail Demirci, cinsiyet partisi düzenledi.

Hande Soral, dört yıl önce kendisi gibi oyuncu İsmail Demirci ile dünyaevine girmişti. Mutlu evlilikleri devam eden ünlü çiftten müjdeli haber gelmişti.

ERKEK

Bebekleri olacağını duyuran çift, dün cinsiyet partisi düzenledi. Yakın arkadaşları ve ailesiyle bir parti düzenleyen çift bebeklerinin cinsiyetini açıkladı. Ünlü çiftin oğlu olacak.

Baba yazılı şapka takan İsmail Demirci ile kamera karşısına geçen Hande Soral, elindeki ultrason görüntüsüyle bebek beklediklerini duyurmuştu.

Hande Soral ve İsmail Demirci'nin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu ViDEO