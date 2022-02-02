Euro
15.15
0.44%
Dolar
13.43
0.46%
Altın
775.45
0.07%
Borsa
2028
0.63%
Bitcoin
517.019
0.05%
BTXN Coin
31.43
-2.57%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Hafif yağmur 8 C

    Hande Soral'dan Bensu Soral'lı hamilelik pozu

    Oyuncu Bensu Soral ,6 aylık hamile olan ablası Hande Soral'ın karnını sevdiği kareyi "Teyzelik" notuyla paylaştı
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2022 - 10:19
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 10:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hande Soral'dan Bensu Soral'lı hamilelik pozu

    Hande Soral ile İsmail Demirci, geçtiğimiz aylarda hayranlarına anne ve baba olacaklarının müjdesini vermişlerdi. Bensu Soral da önceki gün ablasının karnına sarıldığı bir pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

    "TEYZELİK"

    Oyuncu, fotoğrafa “Teyzelik” notunu düştü. Hande Soral da “İki bebeğim” yorumunu yaptı.

    İş insanı Hakan Baş ile evli olan Bensu Soral'ın, bir süredir evliliğinde sorunlar yaşadığı konuşuluyor.

    Hande Soral dan Bensu Soral lı hamilelik pozu #1


    Görüş Bildir