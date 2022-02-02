Hande Soral'dan Bensu Soral'lı hamilelik pozu

Oyuncu Bensu Soral ,6 aylık hamile olan ablası Hande Soral'ın karnını sevdiği kareyi "Teyzelik" notuyla paylaştı

Hande Soral ile İsmail Demirci, geçtiğimiz aylarda hayranlarına anne ve baba olacaklarının müjdesini vermişlerdi. Bensu Soral da önceki gün ablasının karnına sarıldığı bir pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

"TEYZELİK"

Oyuncu, fotoğrafa “Teyzelik” notunu düştü. Hande Soral da “İki bebeğim” yorumunu yaptı.

İş insanı Hakan Baş ile evli olan Bensu Soral'ın, bir süredir evliliğinde sorunlar yaşadığı konuşuluyor.