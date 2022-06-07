Hande Soral'ın doğum fotoğrafları

Hande Soral’ın doktoru doğum öncesi olan fotoğrafları paylaşarak zor bir operasyon olduğunu belirtti.

2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile dünya evine giren oyuncu Hande Soral, geçtiğimiz pazartesi günü ilk kez anne oldu.

Sağlıklı bir bebek dünyaya getiren oyuncu, sosyal medya hesabından bebeğiyle pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Soral, paylaşımlara doyamazken ünlü oyuncunun doğum anına dair yeni kareler ortaya çıktı. Fotoğraflar, Soral'ın doktorundan geldi.

"16 saat sürdü"

Doktor "Hiçbir şey kolay olmuyor. Saatler süren bir emek, dile kolay tam 16 saat" diyerek şunları yazdı: "Hande tüm bu süreç boyunca kendine hayran bıraktı bizi.





"Patron mesajı net verdi"

Sürecin her anında, her dakikasında bize olan inancı, uyumu inanılmazdı. Kasılmalarımız evde başlamıştı, daha hastaneye ilk girdiğimizde patron mesajını net vermişti:





“Ben ne dersem o!” Kalp atışları o kadar sınırdaydı ki, üzerine geçen on küsür saat boyunca bize sadece sabretmek düştü, sabırla beklemek. Ama nasıl bir sabır. Sonunda da rahimdeki kocaman miyomumuza, boyna dolanan kordonumuza ve azıcık tombiş delikanlımıza rağmen doğumu tamamlamayı başardık.





"İki anneyi de tebrik ettim"

Doğum sonrası iki anneyi de tebrik ettim. İlk olarak tabi ki Hande’yi Ardından böyle birini yetiştirdiği için annesini. Ve tabi ki dokuz doğuran sevgili babamızı..."