Hande Soral'ın son paylaşımına beğeni yağdı

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'Ateş Kuşları'nda 'Mercan' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile evlendi. Ünlü çift, geçen yıl oğulları Ali'yi kucaklarına aldı.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü çift, geçtiğimiz günlerde oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi. Bugün ise Hande Soral'ın yeni paylaşımı ilgi gördü.
Yeşiller içinde
İsmail Demirci ile oğlu Ali'nin yeşiller içinde fotoğrafını paylaşan Hande Soral'ın bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.
"Evde bıraktığım manzaram"
Soral bu paylaşımını altına, "Evde bıraktığım manzaram" notunu ekledi.