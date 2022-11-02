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    Hande Yener, ameliyat oldu

    Hande Yener geçtiğimiz günlerde, bir yıl önce kendisine meme kanseri teşhisi konduğunu ve ameliyat olduğunu açıklamıştı.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2022 - 09:07
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 09:41
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    Hande Yener, ameliyat oldu

    Geçtiğimiz yıl sağlık sorunları yaşayan ünlü şarkıcı Hande Yener, atlattığı meme kanseri sürecini anlattı.

    "Bir sene boyunca kimseye söylemedim" diyen popçu yaşadıklarını şöyle aktardı:

    "5 gün hastanede yattım ve ‘artık gidebilirsin’ dedikleri gün Altın Kelebek’te ödül alıp ameliyatlı bir şekilde performans sergiledim.

    "Kabloları sakladım"

    Omuzlarımdaki direnler ve vücudumdaki kablolar görünmesin diye vatkalı bir ceketle sahneye çıktım.

    Bu hastalık ile birlikte niçin yaşıyorum diye sorguladım ve görevimin bu konuda kadınları bilinçlendirmek olduğunu fark ettim" dedi.

    Hande Yener, ameliyat oldu #1

    Hande Yener, ameliyat oldu #2


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