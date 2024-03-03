Hande Yener cesur tarzını konuşturdu! Gören bir daha baktı...

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Türk müzik camiasının önemli isimlerinden olan Hande Yener, tarzıyla da gündemde.
Yener zaman zaman cesur zaman zaman ise birbirinden farklı kıyafetler tercih ediyor.
Bu sayede de gündemden düşmeyen Yener, son sahne kıyafetiyle yine adından söz ettirdi.
Sosyal medyadan paylaştı
Sosyal medyadan Beyazıt Öztürk'le olan karesini paylaşan Hande Yener, peşinden ise siyah-beyaz bir kare yayınladı.
Derin göğüs dekoltesi ve farklı gözlükleriyle Hande, hayranlarından tam not aldı.
Güzel isim sahnede birbirinden özel şarkılarıyla kendisini dinlemeye gelenleri coşturdu.
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