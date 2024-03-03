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Hande Yener cesur tarzını konuşturdu! Gören bir daha baktı...

Hande Yener cesur tarzını konuşturdu! Gören bir daha baktı... Cesur giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Hande Yener, sahneye çıkarken giydiği kıyafet ile bir kez daha magazin basınında gündem oldu.