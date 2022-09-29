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    Hande Yener de saçlarını kesti

    Hande Yener, Mahsa Emini için sahnede saçlarını kesti.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2022 - 14:39
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 15:21
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    Hande Yener de saçlarını kesti

    İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin protestoları sürüyor.

    Hande de kesti

    Kuruçeşme'de dün akşam konser veren şarkıcı Hande Yener ve dansçı ekibi protestolara destek vererek sahnede saçlarını kesti.

    "Özgürlük diliyorum"

    Hande Yener, "İran'da hayatını kaybeden genç kızlarımız için. Dünyanın bütün kadınlarına özgürlük diliyorum" dedi.

    Hande Yener de saçlarını kesti ViDEO

    Hande Yener de saçlarını kesti #1

    Hande Yener de saçlarını kesti #2


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