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Hande Yener de saçlarını kesti
Hande Yener, Mahsa Emini için sahnede saçlarını kesti.
- Haber Merkezi
- 29.09.2022 - 14:39
- Güncelleme : 29.09.2022 - 15:21
İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin protestoları sürüyor.
Hande de kesti
Kuruçeşme'de dün akşam konser veren şarkıcı Hande Yener ve dansçı ekibi protestolara destek vererek sahnede saçlarını kesti.
"Özgürlük diliyorum"
Hande Yener, "İran'da hayatını kaybeden genç kızlarımız için. Dünyanın bütün kadınlarına özgürlük diliyorum" dedi.
Hande Yener de saçlarını kesti ViDEO