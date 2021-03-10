Hande Yener: En büyük zenginlik sağlık

Alışveriş merkezinden çıkarken görüntülenen Hande Yener, bu sıralar sağlık sorunları yaşadığını söyledi.

Ünlü şarkıcı Hande Yener, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Tazıyla dikkat çeken 48 yaşındaki şarkıcının, yüzündeki şişlik dikkat çekti.

Kulağındaki sağlık sorunu nedeniyle son günlerde zor günler geçirdiğini söyleyen Hande Yener, aracını teslim almadan önce basın mensupların sorularını cevapladı.

"ÖNCE SAĞLIK"

Ünlü şarkıcı, "Her şey önce insan sağlığı gelir. Kulağımda çınlama vardı. İyileştim sayılır. 'Sağlık sağlık' diyorum, en büyük zenginlik sağlıktır arkadaşlar bunu anladım. Sağlığın kötü oluşu insanın psikolojisini etkiliyor tabi ama şu anda çok iyiyim" dedi.