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    Hande Yener estetik oldu

    Yüzündeği değişimle dikkat çeken sanatçı Hande Yener'den estetik itirafı geldi.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2021 - 15:19
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 16:09
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    Hande Yener estetik oldu

    İddialı sahne kostümleri ve açıklamalarıyşa sürekli gündeme gelen ünlü şarkıcı Hande Yener, şimdi de yüzündeki değişimle konuşuluyor.

    Önceki gün bir davete katılan Yener, yüzündeki değişimle dikkatleri üzerine çekti.

    Yener, bu sabah katıldığı bir programda fransız askısı yaptırdığını söyledi ve estetik iddialarını doğruladı.

    "SAVAŞIYORUM"

    Ünlü şarkıcı, "Yapıyoruz bir şeyler arkadaşlar. Zamanı durdurmak kolay değil, yerçekimiyle savaştayım gördüğünüz gibi, ama savaşı kazandım. Sosyal medya üzülmeyin benim için.

    "İZİN VERMİYORUM"

    Dolgu ve botoks yüzünüzü yukarıya kaldırmaz ben Fransız askısı yaptırdım. Kırışıklığa da yüzümün sarkmasına da izin vermiyorum hep engel oluyorum. Spor yapıyorum vücuduma iyi bakıyorum. Her şey yolunda." diye konuştu.

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