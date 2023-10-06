Hande Yener, evlilik hakkında konuştu Ünlü şarkıcı Hande Yener, evlilik hakkında dikkat çeken bir itirafta bulundu.

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Şarkıları kadar sahne tarzıyla da çok konuşulan Hande Yener, YouTube’da Sibel Arna’nın ‘Ne Olursan Ol Rahat Ol’ programına konuk oldu. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Yener, gündem oldu.

Daha önce başından bir evlilik geçen ve 5 yıldır müzisyen Misha ile aşk yaşayan şarkıcı, evlilik hakkında konuştu. Fenerbahçeli olan Hande Yener, Beşiktaş taraftarı olan Simge Sağın’ın Galatasaray kutlamasına katılmasıyla ilgili yorum yaptı.

"Başka takımın maçına gitmezdim"

Ünlü şarkıcı, "Fenerbahçeli iki futbolcu iki şarkımı sahiplendi. Maçta ya Beni Sev çalıyor ya da Sebastian. Dedim stat beni çağırıyor. Hem maça gittim hem de sağ olsun başkanımız Ali Koç beni özel bir geceye davet etti, formamı imzaladı. Şarkılarımı Beşiktaş ya da Galatasataylı bir futbolcu sahiplenseydi onların stadına maça gitmezdim." dedi.

"Evlilik aptallıktır"

Hande Yener, programda evlilik hakkında şunları söyledi: “Nasıl bir insana âşık olacağımızı kendimiz seçiyoruz. Geçmiş hatalarımızdan ders alırsak, önyargılı olmazsak mutlu olabiliriz. Ama bana göre evlilik aptallıktır. İnsanlar bir hatayı bir kere yapsınlar. Aynı hatayı yapıp farklı bir sonuç beklemek de ne bileyim..."