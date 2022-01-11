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    Hande Yener, Fransız askısı yaptırdı

    Ünlü şarkıcı Hande Yener Fransız askısı yaptırdığı anların videosunu paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 11.01.2022 - 07:24
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 07:33
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    Hande Yener, Fransız askısı yaptırdı

    Cesur sahne kıyafetleriyle gündeme damga vuran Hande Yener, geçtiğimiz sene bir çok ünlü ismin aksine estetik yaptırdığını gizlememiş ve yüzüne Fransız askısı yaptırdığını açıklamıştı.

    Yener, bugün takipçilerini ve sosyal medyayı sallayan yeni bir paylaşıma imza attı.

    SEDA SAYAN BEĞENDİ

    Ünlü popçu, daha önce Seda Sayan'ın yaptığı gibi yüzene yaptırdığı “Fransız askısı” işleminin videosunu sosyal medya hesabından yayınladı. Yener, bu anları anbean kayda aldırıp, Instagram hesabından takipçileri ile buluşturdu. Ünlü şarkıcı paylaşımına 'Armut dalında güzel' notunu yazdı.

    Yener'in paylaştığı gönderinin altına Sayan, alkış emojisiyle yorum yaptı.

    Hande Yener, Fransız askısı yaptırdı #1

    Hande Yener, Fransız askısı yaptırdı #2

    Hande Yener, Fransız askısı yaptırdı #3

    Hande Yener, Fransız askısı yaptırdı #4


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