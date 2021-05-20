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Hande Yener, hamamda
Hande Yener, 'Carpe Diem' albümünden 'Kaç' şarkısını kliplendirdi.
- Haber Merkezi
- 20.05.2021 - 14:04
- Güncelleme : 20.05.2021 - 14:06
Pandemi döneminde yüzüne küçük operasyonlar yaptıran ünlü şarkıcı Hande Yener, yeni şarkısı Kaç'ın klibi için kamera karşısına geçti.
HAMAMA GİRDİ
Sözü Berksan, müziği Berksan ve Misha, aranjesi Misha imzalı 'Kaç'ın klip yönetmenliğini ise Aytekin Yalçın üstlendi.
Antalya Aspendos Antik Tiyatro'da çekilen klipte, Hande Yener'in iddialı kareleri gündem oldu. Hamamda köpükler içinde anları paylaşılan Hande Yener yine sosya medyada gündem olmayı başardı.