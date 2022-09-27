Hande Yener, İrem Derici'ye benzetildi

Tarzıyla her zaman dikkatleri üzerine çeken Hande Yener, son imajıyla İrem Derici'ye benzetildi.

Konser maratonunda olan ünlü şarkıcı Hande Yener, geçtiğimiz günlerde KKTC’de bulunan bir mekanda sahneye çıktı.

"Uyumadığım oluyor"

Çok yoğun çalıştığını söyleyen Yener, “Bazen uyumadan bir diğer konsere yetiştiğim oluyor.” dedi.

Şarkıcı, sahnede çekilen fotoğraflarında yeni makyaj tarzı ve sarı saçlarıyla meslektaşı İrem Derici’ye benzetildi.