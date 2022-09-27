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    Hande Yener, İrem Derici'ye benzetildi

    Tarzıyla her zaman dikkatleri üzerine çeken Hande Yener, son imajıyla İrem Derici'ye benzetildi.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2022 - 09:44
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 10:43
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    Hande Yener, İrem Derici'ye benzetildi

    Konser maratonunda olan ünlü şarkıcı Hande Yener, geçtiğimiz günlerde KKTC’de bulunan bir mekanda sahneye çıktı.

    "Uyumadığım oluyor"

    Çok yoğun çalıştığını söyleyen Yener, “Bazen uyumadan bir diğer konsere yetiştiğim oluyor.” dedi.

    Şarkıcı, sahnede çekilen fotoğraflarında yeni makyaj tarzı ve sarı saçlarıyla meslektaşı İrem Derici’ye benzetildi.

    Hande Yener, İrem Derici ye benzetildi #1

    Hande Yener, İrem Derici ye benzetildi #2


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