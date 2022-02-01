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    Hande Yener, kırık parmakla konser verdi

    Ayak parmağını kıran popçu Hande Yener, tedavisi devam ederken bastonla sahneye çıktı.
    • İHA
    • 01.02.2022 - 17:33
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 17:48
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    Hande Yener, kırık parmakla konser verdi

    Şarkıcı Hande Yener, geçtiğimiz günlerde ayak parmağını kırdı.

    Kırılan ayak parmağının tedavisi süren Yener, buna rağmen gala gecesinde sahne aldı.

    Sahneye kadar tekerlekli sandalyeyle gelen popçu, sahneye de elinde bastonla çıktı.

    “KONSERİMİN STİL TAMAMLAYICISI BASTON OLDU”

    Sahnede kendisini dinlemeye gelenlere “Tedavim devam ediyor.” diyen Yener, şöyle devam etti:

    “Bu nedenle bu geceki konserimin stil tamamlayıcısı baston oldu. Bu şartlarda da olsa sizlerle olmak mutluluk verici.”

    Ayak parmağını kıran Hande Yener, bastonla sahneye çıktı VİDEO

    Hande Yener, kırık parmakla konser verdi #1

    Hande Yener, kırık parmakla konser verdi #2

    Hande Yener, kırık parmakla konser verdi #3


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