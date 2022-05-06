Hande Yener: Kozmo enerji uzmanı oldum

49 yaşındaki şarkıcı Hande Yener, Etiler’de görüntülendi.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Hande Yener, önceki akşam Etiler'de bir restorandan çıkarken görüntülendi.

"İzi hala duruyor"

Yener, geçtiğimiz günlerde bacağının sakatlanması ile ilgili, "İzi hala duruyor, tedaviler devam ediyor. Bazı teknikler öğreniyorum. Kozmo enerji uzmanı oldum artık. Enerjimi kimse düşüremeyecek ve nazara gelmeyeceğim." diye konuştu.

Amerika turnesi için hazırlık yaptığını söyleyen şarkıcı, "Tüm ekip Amerika'ya gidiyoruz ama öncesinde yeni şarkıma bir klip çekeceğim." dedi.

"Bu Hande başka"

Klibi ile ilgili konuşan Yener, "Bu Hande başka Hande, benden söylemesi. Gördüğünüzde ve duyduğunuzda bu kim diyeceksiniz. O kadar iddialı geliyorum. Benim için yenilik çok önemli, yeniliği seviyorum." dedi.