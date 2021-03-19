Hande Yener: Müzisyenler kötü durumda

Ünlü şarkıcı Hande Yener, koronavirüs pandemisi döneminde eve tıkıldığını söyledi.

Mekanların açılmasını fırsat bilen Hande Yener, Asmalımescit'te görüntülendi. Yeni açılan meyhaneye giden şarkıcı, arkadaşlarıyla hasret giderdi ve uzun süre sonra dışarıda yemek yemenin keyfini sürdü.

"SAHNEDEN İNSANLARA BAKMAYI ÖZLEDİM"

Renkli kıyafetiyle de dikkatleri üzerine çeken 48 yaşındaki popçu, "Gazetecilerle böyle sohbet etmeyi, kamera ışıklarını özlemiştim.

Pandemi döneminde eve tıkıldık. Ne konser ne de başka bir şey var. Sahneden insanlara bakmaya, onların şarkılarıma eşlik etmelerine hasret kaldım.

"BUGÜNLER DE GEÇECEK"

İnşallah bugünler de geride kalacak. Pandemi ve virüs sebebiyle birçok sektör işsiz kaldı. Birçok müzisyen kötü durumda, Allah sonumuzu hayır etsin." şeklinde konuştu.