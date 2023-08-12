Hande Yener sahne fotoğrafına Photoshop yaptı: Sosyal medyanın diline düştü Pop müziğinin sevilen ismi Hande Yener, son sosyal medya paylaşımında koluna yaptığı Photoshop ile gündem oldu.

ensonhaber.com Şarkıcı Hande Yener, cesur kareleriyle konuşulmaya devam ediliyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Yener, 1,8 milyon takipçili hesabından sık sık paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekiyor. Şu sıralar yoğun konser takvimi bulunan şarkıcı, hayranlarıyla bir araya geliyor. Sahne kostümleri ise oldukça dikkat çekiyor. Photoshop yapmak istedi Son olarak dün akşam sosyal medya hesabından sahne fotoğraflarını paylaşmak istedi. Bir karesine ise Photoshop yapmak isterken dozunu kaçırdı ve sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Temel Reis'e benzetildi Kolunda büyük bir çukur yapan Yener'e adeta yorum yağdı. Kimileri, "Temel Reis gibi olmuş. Ispanağı fazla yiyince kolu böyle olmuş." yorumunda bulundu.