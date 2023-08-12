Hande Yener sahne fotoğrafına Photoshop yaptı: Sosyal medyanın diline düştü
ensonhaber.com

Şarkıcı Hande Yener, cesur kareleriyle konuşulmaya devam ediliyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan Yener, 1,8 milyon takipçili hesabından sık sık paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekiyor.

Şu sıralar yoğun takvimi bulunan şarkıcı, hayranlarıyla bir araya geliyor.

kostümleri ise oldukça dikkat çekiyor.

Photoshop yapmak istedi

Son olarak dün akşam sosyal medya hesabından sahne fotoğraflarını paylaşmak istedi.

Bir karesine ise yapmak isterken dozunu kaçırdı ve sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Temel Reis'e benzetildi

Kolunda büyük bir çukur yapan Yener'e adeta yorum yağdı.

Kimileri, "Temel Reis gibi olmuş. Ispanağı fazla yiyince kolu böyle olmuş." yorumunda bulundu.

Hande Yener sahne fotoğrafına Photoshop yaptı: Sosyal medyanın diline düştü