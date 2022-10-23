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Hande Yener sahnede bayıldı

Hande Yener sahnede bayıldı

Ataşehir'deki eğlence mekanında bir anda baygınlık mide bulantısı ve baş dönmesine bağlı baygınlık geçiren Hande Yener, konserine devam etti.