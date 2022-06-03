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    Hande Yener, seyircisine cevap verdi

    Bir mekanda sahne alan ünlü sanatçıya bir hayranı, konser sırasında seslenerek, ‘Hande, estetik var mı?’ diye sordu.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2022 - 07:23
    • Güncelleme : 03.06.2022 - 07:33
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    Hande Yener, seyircisine cevap verdi

    Türk pop müziğinin güçlü ismi Hande Yener, Ankaralı hayranları ile buluştu.

    Kıyafeti ile dikkat çeken Hande Yener hayranları, mekanı adeta hınca hınç doldurdu.

    Şov yaptı

    Yaklaşık bir saat sahnede kalan Hande Yener, hayranları için birbirinden farklı şovlar yaptı.

    Konser sırasında bir hayranı Hande diye bağırınca mekanda kısa süreli sessizlik oldu. Hayranına cevap veren Hande Yener’e, ‘Estetik var mı?’ sorusu geldi.

    "Her şeyim estetik"

    Bunun üzerine Hande Yener, “Her şeyim estetik. Hayata bakış açım öyle. Sıkıntısı olana doktorumun telefonunu verebilirim... Saklamıyorum doktorumu, herkesle paylaşırım. Hepiniz genç kalın. İleride lazım olabilir. Yaşlılık diye bir şey yok... Ben ondan biliyorum. Salmayın kendinizi yeter” cevabını verdi.

    Hande Yener uzun süre alkışlandı.


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